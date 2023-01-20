Superjet New: что это за самолет и когда начнется его серийное производство

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В России полным ходом идут испытания пассажирского самолета Sukhoi Superjet (SSJ) New. Первый полет обновленного лайнера намечен на 2023 год. Что это за самолет и когда начнется его серийное производство — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое SSJ-New

Речь идет о полностью импортозамещенной и немного обновленной версии ближнемагистрального самолета Superjet-100, который совершил свой первый полет еще в конце нулевых.

SSJ-100 — совместная разработка российских и французских инженеров. Из-за участия в проекте иностранцев самолет нередко критикуют. Вот, например, что в беседе с «ВМ» сказал летчик-испытатель Анатолий Кнышов, лично участвовавший в макетной комиссии SSJ-100:

— Там присутствовали десятки специалистов из-за рубежа: по двигателю, по оборудованию и по облику самолета. Неужели иностранные специалисты, там присутствовавшие, могли сделать в России машину, которая была бы конкурентоспособной за рубежом? Да ни в жизни.

Так или иначе, SSJ-New — младший брат «сотки». Как рассказал «ВМ» авиаэксперт Роман Гусаров, по потребительским качествам он будет почти таким же.

А вот визитная карточка SSJ-100:

разработчик — ОКБ имени П. О. Сухого, НПК «Иркут»;

первый полет — 2008 год;

пассажировместимость — 100–110 человек;

дальность полета — до 4500 километров;

максимальная скорость — 950 километров в час;

произведено единиц — 224.

На какой стадии создание SSJ-New

В настоящее время создаются и тестируются отдельные компоненты SSJ-New. Основная задача российских конструкторов состоит в том, чтобы осуществить успешный переход от западных компонентов к отечественным.

— Само собой все это должно пройти через комплекс наземных и летных испытаний, — подчеркивает Гусаров.

Почти все детали для нового Superjet уже разработаны. 11 января Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) показала свежие фотографии и первого летного образца SSJ-New, отметив, что его готовность составляет 89 процентов.

Планер SSJ-New на испытаниях в Комсомольске-на-Амуре / Фото: Пресс-служба ОАК

Специалисты уже испытывают планер, крыло, фюзеляж и новый двигатель ПД-8. Именно от этих испытаний зависят сроки начала серийного производства нового лайнера.

Когда начнется серийное производство SSJ-New

Первый полет полностью российского Superjet запланирован на весну 2023 года. Однако, как полагает Гусаров, свой первый полет SSJ-New, скорее всего, совершит с русско-французским двигателем SaM146. Испытания и сертификация отечественного двигателя ПД-8 займут по меньшей мере год.

— Процесс летного испытания двигателя достаточно длителен и состоит из нескольких этапов, — поясняет собеседник «ВМ». — Например, срок сертификации двигателя ПД-14 (установленный на самолет МС-21 — прим. «ВМ») занял более полутора лет. Возможно, с ПД-8 это займет меньше времени, потому что он основан на технологиях ПД-14.

Опрошенные «ВМ» эксперты полагают, что в лучшем случае SSJ-New выйдет в серийное производство в 2025 году.

В то же время вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что запуск нового лайнера в серию намечен на 2024 год. В ОАК сообщили, что стремятся производить до 40 единиц импортозамещенных самолетов SSJ-100.

Какой потенциал у SSJ

По мнению Романа Гусарова, SSJ-100 — абсолютно современный, экологичный и безопасный самолет, который ничем не уступает аналогичным моделям Boeing, Airbus и Embraer. К тому же это единственный российский самолет, сертифицированный в Европе.

— У SSJ-100 были «детские болезни». Этот самолет очень много и справедливо критиковали. Но эти «болезни» были связаны именно с импортными комплектующими. Мы думали, что эти комплектующие надежны. Постепенно их замещали на российские. В течение 11 лет эксплуатации SSJ-100 избавился от этих «болезней». На сегодняшний день это надежный самолет, — отметил эксперт.

Судя по всему, после всех модификаций SSJ станет основным ближнемагистральным (дальность полета — до 4500 км) самолетом в парке российских авиакомпаний «на годы вперед». Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» уже подписал контракт на покупку 89 самолетов SSJ-New до 2030 года.