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Мантуров: Первый полет импортозамещенного SSJ New намечен на весну 2023 года

Георгий Соланович
Технологии
Мантуров: Первый полет импортозамещенного SSJ New намечен на весну 2023 года
Фото: Пресс-служба Совфеда

Первый полет импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet запланирован на весну 2023 года. Об этом заявил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров в понедельник, 17 октября.

— Для сертификационных испытаний нового Superjet изготавливается два летных и один ресурсный самолет. Первый полет запланирован на весну следующего года, — сказал чиновник.

Первый опытный образец другого российского лайнера — МС-21 — совершил более 100 успешных полетов, отметил вице-премьер. По его словам, МС-21 оснащен отечественным двигателем ПД-14.

Ростеху была поставлена задача завершить сертификацию воздушного судна с ПД-14 и крылом из российских композитов до конца года. Однако «ключевым ориентиром» глава Минпромторга назвал получение сертификата полностью российской комплектацией МС-21 в 2024 году, отмечается в Telegram-канале кабмина.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев сообщил, что «Аэрофлот» до 2030 года приобретет 339 самолетов российского производства: 210 МС-21, 89 SSJ-New и 40 Ту-214.

По словам эксперта, в настоящее время проходят сертификационные испытания на МС-21-310. На этих воздушных судах установлены двигатели и композитные крылья отечественного производства.

Денис Мантуров Россия Авиация
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