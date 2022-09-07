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Эксперт рассказал об особенностях самолетов, произведенных в России

Ирина Игнатенко
Технологии
Эксперт рассказал об особенностях самолетов, произведенных в России
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

«Аэрофлот» до 2030 года приобретет 339 самолетов российского производства: 210 МС-21, 89 SSJ-New и 40 Ту-214. Об этом сообщил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

По словам эксперта, в настоящее время проходят сертификационные испытания на МС-21-310. На этих воздушных судах установлены двигатели и композитные крылья отечественного производства.

В дальнейшем планируется последовательное импортозамещение различных систем самолета. Полностью замещенная версия, как уточняется, появится к концу 2024 года.

Также продолжаются работы по созданию полностью импортозамещенной версии Superjet, которая получила название Superjet-New. Его сертификация запланирована на 2023 год, сообщает «360».

Командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал «Вечерней Москве», что полный отказ от иностранных авиалайнеров в российской гражданской авиации возможен, однако он потребует возобновления собственного производства.

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