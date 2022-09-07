Авиацию в каждый город: когда Россия перейдет на самолеты собственного производства

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Полный отказ от иностранных авиалайнеров в российской гражданской авиации возможен, однако он потребует возобновления собственного производства. Об этом «Вечерней Москве» рассказал командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о постепенном переходе России на самолеты собственного производства.

Путин заявил, что гражданскую авиацию страны ждут «системное перевооружение» и переход на самолеты отечественного производства. Глава государства подчеркнул, что авиакомпании, включая «Аэрофлот», сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов, состоящий из 500 магистральных самолетов российского производства.

По словам Романова, в России производятся довольно хорошие гражданские самолеты. Так, помимо уже эксплуатирующегося Superjet 100, есть перспективы у МС-21, однако в этих самолетах присутствуют импортные детали, которые необходимо заменить. Самолеты Ту-204, Ту-214 и Ту-234 немного устарели, но их конструкция очень удачная. При достаточном серийном выпуске они могли бы облегчить работу гражданской авиации, заметил специалист.

По мнению эксперта, Россия может перейти на самолеты собственного производства в ближайшие годы.

— Надо улучшать импортозамещение. У меня есть по этому поводу оптимизм. При возможностях нашей страны и наших ученых все реально. Есть остатки нормальных конструкторских бюро и производств. Они очень крошечные, но при политической воле все можно изменить за четыре года, а то и за два–три, — отметил Романов.

При крайней необходимости в строй могут временно вернуть старые самолеты: например, Як-40, предположил эксперт. Такие самолеты, как Ан-24 и Ан-26, морально устарели, но при внедрении новых технологий могут успешно эксплуатироваться.

При этом российская авиация нуждается не только в обновлении парка самолетов, но и в возврате в строй аэродромов советских времен, уверен Романов.

— Надо восстанавливать аэродромы, которые были в советское время. Их было порядка 1500, сейчас — около 200. Надо, чтобы авиация была в каждом большом городе и даже большом поселке, чтобы восстанавливались жизнь и экономика, — подытожил собеседник «ВМ».