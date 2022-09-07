Путин заявил, что гражданскую авиацию России ожидает «системное перевооружение»

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что гражданскую авиацию страны ожидают «системное перевооружение» и переход на самолеты отечественного производства.

Глава государства подчеркнул, что авиакомпании, включая «Аэрофлот», сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов, состоящий из 500 магистральных самолетов российского производства, передает ТАСС.

В среду, 7 сентября, объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») и «Аэрофлот» подписали в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение о намерениях купить 339 самолетов отечественного производства.

Президент РФ сообщил, что с началом спецоперации на Украине российская сторона ничего не потеряла. По словам Путина, главным приобретением страны стало укрепление ее суверенитета. Он добавил, что полярное отношение к СВО пойдет на пользу России, потому как «все ненужное будет отторгнуто».

Владимир Путин заявил, что уровень жизни населения Европы приносится в жертву для сохранения диктатуры Соединенных Штатов в мировой ситуации.