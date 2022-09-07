«Аэрофлот» получит от ОАК 339 самолетов отечественного производства

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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») и «Аэрофлот» подписали в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение о намерениях купить 339 самолетов отечественного производства. Первые контракты должны быть заключены уже в 2022 году.

— Соглашение предусматривают передачу группе «Аэрофлот» на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214 в период 2023-2030 года , — говорится в совместном релизе компаний, который приводит РИА Новости.

Как отметил глава ОАК Юрий Слюсарь, выполнение такого заказа с учетом «беспрецедентного объема» и стратегической важности станет одним из приоритетов корпорации на ближайшие несколько лет.

Руководитель авиакомпании Сергей Александровский отметил, что речь идет о максимально крупном соглашении по приобретению российских самолетов за всю новейшую историю «Аэрофлота».

Новый глава авиакомпании Александровский провел первую встречу с президентом России Владимиром Путиным 26 августа. Особое внимание во время встречи было уделено текущей работе компании в сфере пассажирских перевозок.