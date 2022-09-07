Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Аэрофлот» получит от ОАК 339 самолетов отечественного производства

Егор Провоторов
Экономика
«Аэрофлот» получит от ОАК 339 самолетов отечественного производства
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») и «Аэрофлот» подписали в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение о намерениях купить 339 самолетов отечественного производства. Первые контракты должны быть заключены уже в 2022 году.

— Соглашение предусматривают передачу группе «Аэрофлот» на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214 в период 2023-2030 года , — говорится в совместном релизе компаний, который приводит РИА Новости.

Как отметил глава ОАК Юрий Слюсарь, выполнение такого заказа с учетом «беспрецедентного объема» и стратегической важности станет одним из приоритетов корпорации на ближайшие несколько лет.

Руководитель авиакомпании Сергей Александровский отметил, что речь идет о максимально крупном соглашении по приобретению российских самолетов за всю новейшую историю «Аэрофлота».

Новый глава авиакомпании Александровский провел первую встречу с президентом России Владимиром Путиным 26 августа. Особое внимание во время встречи было уделено текущей работе компании в сфере пассажирских перевозок.

«Аэрофлот» ВЭФ Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте