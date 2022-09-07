Путин назвал суверенитет России главным приобретением спецоперации на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что с началом спецоперации на Украине российская сторона ничего не потеряла.

По словам лидера РФ, главным приобретением страны стало укрепление ее суверенитета.

— Уверен, ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. Главное приобретение — это укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит, — отметил Путин.

Он добавил, что полярное отношение к СВО пойдет на пользу России, потому как «все ненужное будет отторгнуто», передает РИА Новости.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 7 сентября состоялась пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина. Мероприятие должно было начаться в 15:00 по местному времени (8:00 по московскому). Однако произошла задержка из-за продолжающейся встречи российского лидера с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.

В ходе сессии глава страны сделал ряд важных заявлений. Подробнее о них — в материале «Вечерней Москвы».