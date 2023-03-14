Как в России будут «превращать» подержанные автомобили в электрокары
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В России начнут переоснащать подержанные автомобили в электрокары, заявило руководство завода «Автотор», который займется этим проектом. «Вечерняя Москва» узнала, как будет происходить процесс и поможет ли он решить проблему недостатка импортных запчастей.
По словам владельца холдинга и его основателя Владимира Щербакова, на начальном этапе проект будет реализовываться только в Калининграде и на машинах, которые производит завод. Однако в перспективе его планируют распространить и на любые другие модели.
— Комплекты будем выпускать сами. Тестировать технологии замены начнем уже этой весной. Такой подход поможет эксплуатировать автомобили иностранных компаний, которые либо ушли из страны, либо значительно сократили свою деятельность, — отметил он.
Стартует пилотный проект по замене двигателя внутреннего сгорания (ДВС) автомобиля на электродвигатель. Пока что «Автотор» предложил выпустить 150 тысяч таких комплектующих, которые помогут обслуживать уже эксплуатируемые автомобили в комплекте с коробкой передач.
— Комплект можно будет установить на любой станции техобслуживания. Стоить услуга будет приблизительно 80 тысяч рублей. Технологии разрабатывались вместе с китайскими и корейскими компаниями, которые уже давно практикуют ремоторизацию (процесс замены двигателя. — «ВМ»), — добавил Щербаков.
Пока что говорить о массовом запуске такой технологии несколько преждевременно. Однако многие уверены, что услуга будет востребованной. По словам автоэксперта Руслана Хасянова, в условиях санкций такое решение станет отличной поддержкой для автомобилистов.
— Многие вынуждены приобретать неоригинальные запчасти, либо заказывать втридорога через серые схемы. Я уверен, что при грамотной поддержке правительства подобную технологию смогут реализовывать предприятия по всей России. Во многих странах это уже давно практикуется, — добавил он.
Сейчас для тестирования выбрано несколько корейских машин, принадлежащих заводу. При успешном пилоте заменить ДВС можно будет массово на любом автомобиле — даже самом старом и вне зависимости от марки.
КСТАТИ
«Автотор» займется и непосредственно производством электромобилей. Выпуск пилотной серии электрокаров «Автотор» планирует начать уже в конце этого года. Сейчас там выпускают китайский автомобиль Kaiyi.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Антонов, автоэксперт:
— Такая услуга однозначно будет востребована среди владельцев европейских и американских автомобилей. Она позволяет сэкономить 20–30 процентов, также запчасти сейчас стали продаваться втридорога и привозиться небольшими партиями в магазины.
СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА
Из-за ограничений на поставки иностранных запчастей для автомобилей многие вынуждены заказывать их с помощью параллельного импорта и переплачивать в разы. Компании, которые торгуют такими запчастями, заявляют, что большие партии поставить невозможно — недружественные страны контролируют соблюдение санкций.
Вот во сколько сейчас они обойдутся автовладельцам:
- кронштейн для крыла Renault T — 21 080 рублей;
- иммобилайзер кнопка старт MercedesBenz — 7330 рублей;
- диск колесный Audi — 13 600 рублей;
- двигатель внутреннего сгорания BMW X5 — 550 000 рублей;
- электронная приборная LCD-панель для Audi — 1,5 миллиона рублей.
Думаю, такими темпами мы быстро перейдем на электрокары. В планах у Автоваза увеличение производства комплектов для ремортизации.