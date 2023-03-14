Как в России будут «превращать» подержанные автомобили в электрокары

Сотрудник завода «Автотор», где запустили производство китайских автомобилей / Фото: Виталий Невар / ТАСС

В России начнут переоснащать подержанные автомобили в электрокары, заявило руководство завода «Автотор», который займется этим проектом. «Вечерняя Москва» узнала, как будет происходить процесс и поможет ли он решить проблему недостатка импортных запчастей.

По словам владельца холдинга и его основателя Владимира Щербакова, на начальном этапе проект будет реализовываться только в Калининграде и на машинах, которые производит завод. Однако в перспективе его планируют распространить и на любые другие модели.

— Комплекты будем выпускать сами. Тестировать технологии замены начнем уже этой весной. Такой подход поможет эксплуатировать автомобили иностранных компаний, которые либо ушли из страны, либо значительно сократили свою деятельность, — отметил он.

Стартует пилотный проект по замене двигателя внутреннего сгорания (ДВС) автомобиля на электродвигатель. Пока что «Автотор» предложил выпустить 150 тысяч таких комплектующих, которые помогут обслуживать уже эксплуатируемые автомобили в комплекте с коробкой передач.

— Комплект можно будет установить на любой станции техобслуживания. Стоить услуга будет приблизительно 80 тысяч рублей. Технологии разрабатывались вместе с китайскими и корейскими компаниями, которые уже давно практикуют ремоторизацию (процесс замены двигателя. — «ВМ»), — добавил Щербаков.

Пока что говорить о массовом запуске такой технологии несколько преждевременно. Однако многие уверены, что услуга будет востребованной. По словам автоэксперта Руслана Хасянова, в условиях санкций такое решение станет отличной поддержкой для автомобилистов.

— Многие вынуждены приобретать неоригинальные запчасти, либо заказывать втридорога через серые схемы. Я уверен, что при грамотной поддержке правительства подобную технологию смогут реализовывать предприятия по всей России. Во многих странах это уже давно практикуется, — добавил он.

Сейчас для тестирования выбрано несколько корейских машин, принадлежащих заводу. При успешном пилоте заменить ДВС можно будет массово на любом автомобиле — даже самом старом и вне зависимости от марки.

КСТАТИ

«Автотор» займется и непосредственно производством электромобилей. Выпуск пилотной серии электрокаров «Автотор» планирует начать уже в конце этого года. Сейчас там выпускают китайский автомобиль Kaiyi.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Антонов, автоэксперт:

— Такая услуга однозначно будет востребована среди владельцев европейских и американских автомобилей. Она позволяет сэкономить 20–30 процентов, также запчасти сейчас стали продаваться втридорога и привозиться небольшими партиями в магазины.

СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА

Из-за ограничений на поставки иностранных запчастей для автомобилей многие вынуждены заказывать их с помощью параллельного импорта и переплачивать в разы. Компании, которые торгуют такими запчастями, заявляют, что большие партии поставить невозможно — недружественные страны контролируют соблюдение санкций.

Вот во сколько сейчас они обойдутся автовладельцам:

кронштейн для крыла Renault T — 21 080 рублей;

иммобилайзер кнопка старт MercedesBenz — 7330 рублей;

диск колесный Audi — 13 600 рублей;

двигатель внутреннего сгорания BMW X5 — 550 000 рублей;

электронная приборная LCD-панель для Audi — 1,5 миллиона рублей.

Думаю, такими темпами мы быстро перейдем на электрокары. В планах у Автоваза увеличение производства комплектов для ремортизации.