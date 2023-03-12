«Дело в нервах»: как повысить шансы на успешную сдачу экзамена после автошколы

Фото: Вечерняя Москва

Грамотный выбор автошколы, инструктора и достаточный срок обучения — залог успешной сдачи экзамена в ГИБДД. Однако нет ничего страшного, если с первого раза сдать экзамен не получится. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Владимир Бахарев.

Как отметил собеседник «ВМ», важно правильно выбрать автошколу.

— Чаще всего люди ориентируются на близость к дому и удобство расписания. Но нельзя говорить, что везде работают единые стандарты. Выбирать лучше с учетом отзывов в интернете или мнений знакомых. Я знаю несколько школ, победивших в соревнованиях по качеству обучения. Можно воспользоваться рейтингом автошкол на сайте ГИБДД, — посоветовал специалист.

Бахарев обратил внимание, что многие школы допускают людей со стороны на занятия, чтобы они могли оценить учебный процесс и принять для себя решение. Если такая возможность есть, стоит прийти на экскурсию в школу до начала учебного процесса, уверен эксперт.

При необходимости можно поменять инструктора или даже школу в процессе обучения, заметил Бахарев.

— Чаще всего кандидат в водители не способен оценить качество работы инструктора — это уже скорее вопрос взаимоотношений. С точки зрения комфорта обучения можно поменять инструктора в рамках автошколы, а если и дальше что-то идет не так — поменять автошколу, — рекомендовал собеседник «ВМ».

Как отметил специалист, работа преподавателей и изучаемый материал в хороших автошколах полностью решают задачу подготовки к экзаменам. Однако срок обучения должен составлять не меньше двух месяцев, подчеркнул он.

По мнению Бахарева, экзамен в ГИБДД — достаточно простая процедура, проверяющая минимальный набор навыков кандидата в водители.

— Нельзя сказать, что сдавшие экзамен люди могут полноценно отнести себя к водителям-профессионалам. На экзамене проверяется только тот технический минимум, который позволяет в дальнейшем получить дополнительные навыки самостоятельно и с большой долей вероятности сделать это безопасно, — рассказал эксперт.

Возможно, сразу у человека не получится сдать экзамен: в первый раз волнение способно помешать успешно продемонстрировать навыки, отметил Бахарев. Но не стоит искать способы сдать экзамен нелегально — это противозаконно и может быть чревато серьезным наказанием, предупредил собеседник «ВМ».

По мнению специалиста, сотрудники ГИБДД не ставят задачи завалить на экзамене всех подряд.

— У сотрудников ГИБДД на экзаменах невероятно сложная задача. Из всей массы кандидатов в водители им нужно выбрать тех, кто в состоянии дальше осваивать тему самостоятельно. Им нужно оценить уровень стресса человека. Даже хорошее вождение иногда может быть погублено стрессом. Такого человека выпускать на дорогу нельзя. Если человек хорошо ездит, но завалил экзамен, то тут дело не в экзаменаторах, а в нервах, — заключил Бахарев.