«Что-то могло подгнить»: как привести машину в порядок после зимнего простоя

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Некоторые водители предпочитают не ездить в зимний период. В этом случае с автомобилем во время длительной стоянки могут произойти нехорошие перемены, например, спустятся колеса или появится коррозия. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

— За время простоя могли спуститься колеса — это обязательно нужно проверить. Может быть, что-то подгнило, появилась коррозия — с этим сражаться нужно быстро. Тут есть разные способы. Если очаги небольшие, то можно просто чуть-чуть подкрасить. Можно с этим вопросом на обычную мойку заехать — там обычно рады помочь за скромную сумму. Если говорить о полном антикоре, то это будет стоить тысяч 20–25. Здесь уже все зависит от того, как долго вы планируете на своей машине ездить, — рассказал эксперт.

Перед первым выездом машину стоит помыть и пропылесосить, чтобы создалось ощущение свежести, посоветовал Колодочкин. Если протереть ветровое стекло, то видимость станет гораздо лучше, так как за период простоя стекло могло помутнеть, заметил специалист.

При необходимости может понадобиться замена или зарядка аккумулятора, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Если машина всю зиму стояла с подключенной аккумуляторной батареей, то почти наверняка за это время она разрядилась. Современная машина в состоянии покоя все равно потребляет ток, особенно, если там стоит не заводская, а внешняя противоугонная система, — рассказал специалист.

По мнению эксперта, если человек опасается ездить зимой, имеет смысл возобновить поездки в апреле.

— Лучше подождать еще март, потому что сейчас фактически все еще продолжается зима, хоть и формально можно переходить на летние шины. Если под колесами не пойми что, то лучше отдохнуть от машины, — рассказал собеседник «ВМ».

Первый выезд после перерыва лучше организовать на спокойных дорогах, уверен эксперт. Будет достаточно 30 минут неспешной езды, чтобы вспомнить ощущения, заключил Колодочкин.