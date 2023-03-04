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«Нужно разбираться»: можно ли покупать авто из такси или каршеринга и как его дешевле отремонтировать

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Нужно разбираться»: можно ли покупать авто из такси или каршеринга и как его дешевле отремонтировать
Фото: Pexels

Автомобили, которые долго использовались в каршеринге или такси, обычно имеют ряд серьезных дефектов. Однако в некоторых случаях их можно выгодно приобрести и также выгодно отремонтировать. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин.

Как отметил эксперт, можно приобретать автомобиль, сдававшийся в аренду, если человек обладает достаточным уровнем знаний.

— Покупать можно все, даже машину со свалки, если у человека есть руки и он знает технологии восстановления. При покупке любого подержанного автомобиля человек должен разбираться, иначе он потеряет много денег, — рассказал эксперт.

По словам Субботина, многие пользователи каршеринга и водители такси (особенно в экономклассе) не берегут автомобили. Например, они не будут притормаживать перед ямами, чтобы поездка не обошлась дороже. Из-за такого подхода подвеска и кузов получают дополнительный урон, уверен собеседник «ВМ».

У автомобилей каршеринга возможны проблемы и с двигателем, заметил специалист.

— Никто не будет ждать, пока на морозе у арендованной машины прогреется мотор и закачается масло. А работа без масла — жесткий режим для двигателя, — подчеркнул Субботин.

При этом обычно машины каршеринга продаются не из-за состояния, а из-за окончания периода льготной парковки. После этого такую машину эксплуатировать невыгодно, заметил собеседник «ВМ».

Если человек решился купить арендный автомобиль, ремонтировать его лучше не в столице, уверен Субботин.

— Нужно посчитать, во что обойдется ремонт. Как правило, логично отогнать машину куда-нибудь в Смоленск, еще лучше — в Минск, там отремонтировать и пригнать обратно, — заключил эксперт.

Такси Автомобили Каршеринг
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