Купим вещи с историей: почему москвичи все чаще приобретают технику и автомобили б/у

Дизайн-завод «Флакон». Лика (на фото слева) и Лариса Капустины продают бывшие в употреблении плюшевые игрушки. Сегмент торговли «потребитель для потребителя» развивается все активнее: люди продают и покупают подержанные вещи / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москвичи все чаще покупают бывшие в употреблении товары длительного пользования: бытовую технику, автомобили, средства связи. С чем связана эта новая тенденция?

Смартфоны и игровые приставки за период с ноября 2022 года по март текущего года стали самыми популярными бывшими в употреблении товарами у жителей столицы. Об этом сообщает пресс-служба крупного маркетплейса.

— Популярнее всего оказались смартфоны iPhone 12 Pro и Pro Max. Также стабильно высоким спросом пользовались iPhone XR и iPhone 11. Среди игровых приставок москвичи отдавали предпочтение Sony Playstation 4 Pro, — рассказали представители онлайн-площадки.

В апреле 2022 года на маркетплейсе впервые появились ресейл-товары. Но для покупки изначально были доступны лишь дамские сумки сегмента «люкс» и ограниченный ассортимент смартфонов. Позже маркетплейс предоставил возможность торговать подержанными вещами всем продавцам вне зависимости от категории товара, а также всем пользователям ресурса.

Основательница ресейл-магазина (так сейчас называют комиссионки) Марина Абрамович заявила, что продажи и не люксовых вещей, бывших в употреблении, тоже активно растут.

— Серьезное увеличение активности пользователей наблюдается и на «Авито», и на других крупных платформах. Мне кажется, что сейчас весьма велики перспективы для ресейл-мебели, — пояснила Абрамович.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев пояснил, что потребительские тренды меняются не только у нас, но и во всем мире.

— Во-первых, налицо инфляция и снижение реальной покупательской способности. Эти тенденции начали разворачиваться еще до пандемии и в последние годы усилились, — пояснил эксперт. — Второй тренд — мода на разумное потребление: когда люди от принципа «дорого-богато» переходят к принципам разумной экономики. Один из этих принципов — не обладание вещью, а использование ее. Ты или берешь ее в аренду, или покупаешь, пользуешься, а потом перепродаешь. В моде и «зеленый» тренд — это когда вещь служит потребителю до ее естественного конца. В Германии, например, уже много лет пиво продается в бутылках, которые могут быть поцарапаны, и это никого не смущает — потому что посуда используется многократно, как когда-то в СССР.

Немалая часть покупателей вещей, бывших в употреблении, — владельцы арендных квартир.

— В Москве сдаются в аренду сотни тысяч жилых помещений, и большая часть из них отнюдь не элитки. Владельцы жилья покупают в эти квартиры б/у мебель, посуду, бытовую технику. Так они снижают расходы на обустройство жилья, — рассказывает исполнительный директор риелторского агентства, член Московской гильдии риелторов Андрей Якушкин. — Так что рынок подержанных вещей активно поддерживают арендодатели.

Виктор Кудрявцев добавляет:

— В салонах отдельных мобильных операторов, обратите внимание, уже начали появляться подержанные смартфоны. Причина очевидна: предложение на рынке новых уже давно превышает спрос.

Когда новинок — десятки, и все они похожи, как близнецы, потребитель теряется и покупает смартфон по принципу «лишь бы работал». Причем можно и не новый. Смартфон давно перестал быть предметом гордости владельца. Он теперь — как джинсы или кроссовки — есть у всех. А «свежесть» модели перестала играть хоть какую-то роль. То же самое происходит с телевизорами, холодильниками, микроволновками и прочей бытовой техникой. Модели друг от друга не отличаются, новинками мы «наелись».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании:

— Сегмент торговли С2С, т.е. «потребитель для потребителя », резко вырос в 2022 году и продолжит расти опережающими темпами. Одна из главных причин в том, что с российского рынка ушли многие известные бренды, а люди все равно хотят покупать их продукцию. Теперь они будут это делать уже не в магазинах, а у частных лиц. Я сомневаюсь, что число продавцов существенно вырастет.

Но вот частота сделок может увеличиться в несколько раз. Дело в том, что, по всей видимости, станет намного больше продавцов, для которых подобная торговля будет либо основным, либо существенным источником дохода, поскольку их доходы из других источников упадут. Максимальный рост продаж, я думаю, имеет смысл ждать в сегменте «новый товар, купленный для перепродажи».