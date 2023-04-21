Россиянам назвали способ выгодно погасить ипотеку досрочно

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Ипотечный кредит можно погасить досрочно. Однако в некоторых случаях досрочное погашение может быть нецелесообразно. Для выгодного погашения нужно знать, как именно рассчитываются ипотечные платежи и сколько денег уходит на переплату. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Собеседник «ВМ» рекомендовал заемщикам иметь запас средств на случай кратковременной неплатежеспособности.

— Имеет смысл сделать определенный фонд, который не стоит пускать в досрочное погашение. Как правило, это от трех до шести платежей. Эти средства должны лежать на накопительном счете, который легко можно обнулить в любой момент, если возникнут финансовые трудности, — уверен эксперт.

Как отметил брокер, при наличии свободных средств можно гасить ипотеку досрочно разными способами. При первом сценарии уменьшается ежемесячный платеж, при этом сохраняется срок кредитования. Во втором случае ежемесячный платеж не меняется, но снижается общий срок ипотеки, пояснил Ракута.

Как заметил специалист, уменьшение ежемесячных платежей — не самый выгодный способ досрочного погашения ипотеки.

— Если открыть любой ипотечный калькулятор в открытом доступе, ввести свои данные по ипотеке (ставку, сумму кредита и остальные параметры), то можно выбрать оба варианта погашения и увидеть разницу. При уменьшении платежа только какая-то часть идет на погашение основного долга, но значительная часть идет в погашение процентов. По факту у заемщика может сократиться ежемесячный платеж на незначительную сумму, но при этом переплачиваются проценты, — объяснил собеседник «ВМ».

Когда уменьшается срок, ежемесячный платеж не меняется, но сокращается срок, подчеркнул эксперт. Выплаченные сверху деньги идут в выплату долга по кредиту, а не в переплату по процентам. Погасить досрочно выгоднее, чем пустить эти деньги на уменьшение платежа, уверен Ракута.

При прочих равных лучше сокращать срок кредита, резюмировал брокер.

— Жизненные ситуации бывают разные. Если человек стабильно платит ипотеку и нет необходимости уменьшать ежемесячный платеж, то однозначно выгода будет в уменьшении срока. Если финансовая ситуация нестабильна и он понимает, что тянуть ипотеку не получается, можно сокращать размеры платежей. Но переплата в этом случае сохранится, — заметил эксперт.

Если меняется ключевая ставка Центробанка, ипотеку можно рефинансировать — это также снизит переплату по кредиту, уточнил эксперт.

Однако рефинансирование важно проводить правильно, заметил Ракута.

— Рефинансирование нужно делать к моменту окончания действия срока страховых полисов. Если это сделать сразу после продления страхового полиса, получится не очень выгодно: старый полис сгорит, и будет необходимо сделать новый (так как рефинансирование, по сути, является новым кредитом), — рекомендовал собеседник «ВМ».

По мнению эксперта, нет смысла рефинансировать ипотеку, если разница в ставке — один процент. Если разница более одного процента, то такой вариант будет более интересным.

Уходя в новый банк, надо внимательно читать условия досрочного погашения, уточнил Ракута.

— В основном банки дают выбор, гасить срок или платеж. Но у ряда банков осталась такая история, когда можно только уменьшать ежемесячный платеж, — заключил брокер.