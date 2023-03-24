«Скидка до 10 процентов»: названо лучшее время для аренды квартиры в Москве

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Самое удачное время для заключения договора на аренду квартиры в столице — март–август. В данный период можно сэкономить на снятии жилья до 10 процентов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт рынка недвижимости Дмитрий Ракута.

По его словам, лучше всего снимать квартиру в начале весны и в летние месяцы, так как в это время спрос на арендном рынке падает.

— Многие уезжают в отпуска, к родственникам в регионы и так далее, — поясняет собеседник «ВМ». — То есть летом арендный бизнес не так активен. И это на руку арендаторам.

Низкий спрос и повышенное предложение позволяют заключить на длительный срок договор с дисконтом. При этом повышение цен на рынке никак не отразится на ранее заключенном соглашении. Ведь ставка предусмотрена фиксированная.

— Заключая договор аренды в весенне-летний период, можно рассчитывать на скидку в пределах 10 процентов, — отмечает Ракута.

Между тем худшее время для аренды жилья в Москве — начало осени. По словам эксперта, в осенний период рынок жилья особенно активен, так как в город возвращаются те, кто уехал летом, и спрос резко повышается.

До этого Дмитрий Ракута рассказал «ВМ» о пяти лайфхаках относительно того, как снять недорогую и удобную квартиру в Москве.