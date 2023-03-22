Как снять недорогую квартиру в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Чтобы арендовать недорогое и в то же время комфортное жилье в столице, следует знать несколько лайфхаков. О них «Вечерней Москве» рассказал эксперт рынка недвижимости Дмитрий Ракута.

Прежде всего следует правильно выбрать район. По словам эксперта, стоит обратить внимание на Новую Москву. Именно там лучшее соотношение «цена — качество».

— В Новой Москве стоимость аренды меньше, чем в пределах старой, — отмечает Ракута. — При этом там почти та же инфраструктура. Да и в целом транспортная доступность Новой Москвы будет со временем только улучшаться. Там строят новые станции метро и дорожные развязки.

При желании сэкономить на аренде квартиры стоит учитывать факторы, которые по умолчанию снижают стоимость. Среди них:

удаленность от транспортных узлов;

наличие поблизости железной дороги, ТЭЦ или кладбища.

Кроме того, найти недорогое жилье можно среди квартир со статусом апартаментов.

— Если есть желание сэкономить, но при этом нет желания снимать совсем дешевые варианты, где уже есть проблемы с комфортом, то я бы рассматривал апартаменты. В них по факту все то же самое, что и в многоквартирном доме. Единственное, что не распространяется на апартаменты, — режим тишины, — объясняет Ракута.

Идеальным вариантом бюджетного жилья, как отмечает собеседник «ВМ», может стать малогабаритная студия: 15–20 квадратных метров, кровать, зона для кухни и санузел. На рынке сейчас много таких предложений с современным ремонтом. Цена аренды колеблется от 30 до 50 тысяч рублей в месяц.

Также сберечь деньги при аренде квартиры поможет грамотно заключенный договор с собственником.

— Сейчас рынок арендного жилья в Москве испытывает не лучшие времена, поэтому собственники часто идут на уступки, — говорит эксперт. — Например, можно договориться, чтобы коммунальные платежи целиком или частично оплачивал сам владелец квартиры.

Однако есть и совсем экономный способ аренды.

— Самый бюджетный вариант — снять комнату. Конечно, здесь уже есть определенный дискомфорт. Но при этом цена будет самой минимальной: за 10 тысяч рублей вполне можно снять комнату, — заключил Ракута.

Ранее аналитики «Инком-Недвижимости» назвали самые дешевые арендные квартиры старой Москвы. Так, с минимальной ценой в 25 тысяч рублей можно снять квартиру в Перове.