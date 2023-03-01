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Названо лучшее место в Москве для покупки жилья «на перспективу»

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Город
Названо лучшее место в Москве для покупки жилья «на перспективу»
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

При покупке строящегося жилья стоит учитывать план развития транспортной инфраструктуры. С открытием метро в пешей доступности недвижимость может подорожать. О наиболее подходящей территории столицы для покупки квартиры «на перспективу» рассказал «Вечерней Москве» ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По его словам, любое улучшение транспортной доступности существенно влияет на стоимость квадратного метра, особенно если речь идет о крупных мегаполисах.

— В Москве при открытии новой станции метро в пешей доступности (расстояние до 1,5 километра или до 20 минут шагом — прим. «ВМ») стоимость недвижимости в среднем растет в цене на 10–15 процентов, — пояснил Ракута.

По этой причине инвесторы и обычные покупатели часто изучают перспективную схему развития метро и другого транспорта в районе, где строится заинтересовавшая их недвижимость. Впоследствии это позволит им «выиграть» на удорожании квадратного метра, отметил эксперт.

— В целом план развития транспортной доступности в Московском регионе многообещающий, — говорит ипотечный брокер. — Но тем, кто хочет купить квартиру на перспективу с учетом ценового роста, стоить обратить внимание на Новую Москву. Сейчас в развитие этой территории вкладывают много средств: не только тянут ветки метро, но и улучшают доступность, строят новые автодороги, развязки.

В Москве открыли все станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Как новая транспортная артерия изменит жизнь в столице — в материале «ВМ».

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