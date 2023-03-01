«Новое сердце метрополитена»: как открытие Большой кольцевой линии изменит жизнь москвичей

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве открыли все станции Большой кольцевой линии (БКЛ). Она стала самой протяженной замкнутой линией метро в мире. Как новая транспортная артерия изменит жизнь в столице — в материале «Вечерней Москвы».

Грандиозный проект

Все станции БКЛ открыты для пассажиров. Речь идет ни много ни мало о 31 станции метро, соединенной 70-километровой линией тоннелей. БКЛ стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав на 13 километров предыдущего рекордсмена — кольцевую линию пекинского метро.

Причем построили «новое сердце столичного метрополитена» в кратчайшие по мировым меркам сроки.

— В Европе проекты в 10 раз меньше реализуются лет по 20. А мы начали стройку БКЛ в 2015 году. И вот готова 70-километровая кольцевая ветка — прямо под городом, — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Как изменится ситуация с транспортом

С появлением БКЛ метро станет ближе к жителям самых различных районов столицы. С одной стороны, это позволит им существенно экономить время на дорогу, с другой — снизит нагрузку на другие линии метро. Так, по словам Собянина, «большое кольцо» разгрузит кольцевую линию до 25 процентов, а радиальные — до 20 процентов.

Кроме того, БКЛ улучшит ситуацию с наземным транспортом.

— Люди будут больше пользоваться метро, меньше выезжать на дорогу на личных автомобилях, меньше понадобится автобусов, — объяснил мэр.

Вместе с Московским центральным кольцом (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД) новое метрокольцо образует мощнейшую транспортную артерию. Благодаря ей, как отметил в беседе с «ВМ» научный руководитель факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, полностью изменится пересадочная структура всего московского транспорта.

— На смену п-образной структуре придет более эффективная, — пояснил эксперт. — Пассажиры перестанут делать лишние пересадки, а значит, ненужная транспортная работа резко сократится.

По мнению Блинкина, проект БКЛ имеет гуманистическую и экономическую составляющую. Первая проявляется в том, что пассажиры выигрывают время, а вторая — в избавлении метрополитена от лишней нагрузки.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Кроме того, БКЛ позволит улучшить экологию города.

— Главная цель развития общественного транспорта — это уменьшение необходимости иметь личный транспорт. Ведь именно он наносит основной ущерб экологии. С появлением БКЛ нагрузка на городские улицы снизится. И это, конечно, благотворно скажется на экологической ситуации, — объясняет «ВМ» архитектор-градостроитель, эксперт по развитию городов и агломераций Илья Заливухин.

Как повлияет на развитие территорий

Также опрошенные «ВМ» эксперты отмечают, что развитие транспортной инфраструктуры способствует и развитию территорий. Об этом, в частности, свидетельствует опыт МЦК, запущенного пять лет назад.

— После открытия МЦК развитие периферийных зон в Москве получило очень мощный толчок. С БКЛ произойдет то же самое, — убежден Блинкин. — Например, многие бизнесы переместились за пределы Садового кольца, где раньше у них были офисы с высокой ценой аренды. До появления МЦК они там находились исключительно потому, что туда было легко добраться и клиентам, и сотрудникам. Но после — переместили, ибо зачем толпиться в центре?

Как отмечает урбанист Заливухин, открытие новой станции «однозначно улучшает качество всей близлежащей территории». При этом повышается стоимость уже построенной на ней недвижимости.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Насколько подорожает недвижимость

В беседе с «ВМ» эксперт рынка недвижимости Дмитрий Ракута отметил, что на стоимость квадратного метра недвижимости существенно влияет любое улучшение транспортной доступности. Особенно сильно это работает в крупных мегаполисах.

— В Москве при открытии новой станции метро в пешей доступности стоимость недвижимости в среднем растет в цене на 10–15 процентов, — рассказал собеседник «ВМ».

Кроме того, девелоперы пристально следят за развитием метрополитена и стараются начинать строительство жилых домов до момента открытия новой транспортной точки. При таком раскладе в процессе строительства квадратный метр дорожает.

— Открытие новой станции метро недалеко от дома, безусловно, будет плюсом и для тех, кто собирается продать «вторичку», — заключил Ракута.