«Развивается семимильными шагами»: как в последние годы менялась экономика Москвы и что ее ждет в будущем

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В последние годы Москва показывает стабильный экономический рост. Количество масштабных проектов в российской столице постоянно увеличивается. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами и выяснила, в каком направлении развивается город и что ждет столичную экономику в будущем.

Масштабные проекты

По словам председателя комитета МТПП по развитию инвестиционной среды Анны Вовк, столица реализует ряд проектов, направленных на повышение удобства жителей.

— Во-первых, огромный проект — программа реновации. Он еще не завершен. В результате этого проекта фактически будет переселен миллион горожан. Второй проект — инфраструктурный и экономический. Это строительство дорог, хорд, новых станций метро, наземных станций МЦК и МЦД, — рассказала Вовк.

Эксперт по мерам поддержки бизнеса и предпринимательства, член московского регионального отделения «Деловой России» Алексей Хижняк отметил, что в декабре 2021 года состоялся самый масштабный пуск в истории столичной подземки: был открыт участок БКЛ сразу с 10 станциями. После его пуска улучшилась транспортная доступность для 1,4 миллиона жителей ближайших к станциям районов, подчеркнул собеседник «ВМ». Кроме того, разгрузились станции в центре города.

Хижняк уточнил, что уже совсем скоро Большая кольцевая линия побьет мировой рекорд.

— В 2023 году БКЛ «замкнется» по кругу, причем уже в ближайшее время, и станет самым большим кольцом в мире. Ее длина — 70 километров против 57-километрового кольцевого метро в Пекине, — сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что экономика Москвы отличается устойчивостью по отношению к различным вызовам. Ни коронавирусный кризис 2020 года, ни санкционный шторм 2022 года не смогли остановить реализацию магистральных проектов, которые формируют облик столицы на грядущие десятилетия.

Возможности для бизнеса

В городе развивается большое количество проектов, которые важны для безопасности страны и удобства россиян.

— Крайне актуальным проектом развития для промышленности является кластер в индустриальном парке «Руднево», где создано 120 тысяч квадратных метров промышленных площадей. Ядром этого промкомплекса станет производство беспилотных летательных аппаратов, которые, как мы понимаем, сейчас играют ведущую роль как в обеспечении обороноспособности и безопасности, так и в сервисной модели в мирной жизни, — рассказал Хижняк.

По словам Анны Вовк, важной задачей для Москвы стали развитие промышленных производств, а также реновация промышленных территорий и превращение их в технокластеры.

Еще одним важным направлением для страны и города является развитие фармацевтики.

— В Зеленограде разворачивается кластер по производству лекарственных препаратов, в первую очередь жизненно важных. Работа столичных властей и будущих резидентов зеленоградского кластера носит синергетический характер. Власть дает максимальные льготные финансовые и административные условия для резидентов, а мощные игроки рынка будут производить передовую продукцию для лечения заболеваний (как онкологических препаратов, так и лекарств, включая 18 препаратов из перечня жизненно необходимых) и создадут 1500 более высокопроизводительных рабочих мест, — отметил Хижняк.

Эксперт подчеркнул, что город ввел беспрецедентные меры поддержки, направленные на сохранение рабочих мест и предприятий, помощь людям в сложной ситуации и создание условий для импортозамещения. Бизнесу предлагаются льготное кредитование и гранты на создание импортозамещающих производств, мораторий на повышение ставок арендной платы и гранты за патентование изобретений.

Развитие новых проектов

Кроме того, Москва активно работает над развитием автомобилестроения.

— В конце ноября 2022 года столица возобновила выпуск автомобиля «Москвич» и планирует создать отечественную платформу электромобилей, начать выпускать собственные автомобили с большинством комплектующих, произведенных в России. Буквально на днях во время встречи с президентом мэр Москвы Сергей Собянин доложил, что собственную российскую платформу электромобилей на базе завода «Москвич» планируется создать в течение двух лет. Тем более что ранее президент РФ дал добро на создание в Москве кластера электромобилей, — сообщил Хижняк.

Не менее ожидаемым и мощным проектом является комплексное развитие территории завода имени Хруничева, где строится Национальный космический центр. На высвобождаемой территории Центра Хруничева (90 гектаров) будет развиваться профильная особая экономическая зона аэрокосмической направленности. Также здесь появится выставочный комплекс международного уровня, разместятся новые общественные рекреационные пространства и досуговые комплексы. Часть территории будет задействована под программу реновации жилья, уточнил специалист.

Город активно работает над тем, чтобы облагородить промзоны на своей территории.

— Инвесторы смогут создать более 650 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой застройки на участке бывшей промзоны «Красный строитель» в районе Чертаново Южное (ЮАО) и неэффективно используемой территории на Кусковской улице в районе Новогиреево (ВАО). Благодаря строительству общественно-деловых объектов в бывшей промзоне «Красный строитель» будет создано свыше 4,6 тысячи рабочих мест. Инвестиции превысят 46 миллиардов рублей, — рассказал Хижняк.

В данный момент на торги выставлены также права на комплексное развитие участков бывших промзон «Вагоноремонт» и «Алтуфьевское шоссе». Инвесторы смогут построить там жилые дома, офисы, спортивные объекты, кафе, рестораны, магазины, гостиницу, производственные предприятия и технопарк, добавил эксперт.

Рост инвестиций

Как отметил Хижняк, столица привлекает все больше средств для реализации крупных экономических проектов.

— По данным московских властей, число новых компаний и реализуемых проектов в столице ежегодно растет на фоне развития инфраструктуры города и расширения уже действующих на его территории предприятий. Это способствует постоянному росту инвестиций в основной капитал Москвы. За пять лет, с 2017 по 2021 год, они составили 20,3 триллиона рублей в сопоставимых ценах. Если брать горизонт последних 10 лет, то общий рост инвестиций в основной капитал составил 30,4 триллиона рублей, — рассказал специалист.

По словам Вовк, объем инвестиций за последние три года в Москве увеличился в пять раз. Фактически на каждый рубль государства три рубля дает частный инвестор. Москва обладает огромным инвестиционным потенциалом, и инвестиционная привлекательность только нарастает в связи с теми программами, которые сейчас предлагает город, подчеркнула она.

Опережаем других

Хижняк подчеркнул, что Москва с каждым годом становится все более экономически успешным городом относительно столиц других государств.

— Экономическое, я бы даже сказал, социально-экономическое развитие Москвы носит динамический характер. При этом устойчивый рост экономических показателей города с каждым годом поднимает столицу в рейтинге мегаполисов мира. Если в промежуток 2011–2020 годов это развитие имело отдельные перекосы (например, транспорт рос кратно быстрее, чем жилье, возникали логистические проблемы и неувязки), то к коронавирусному кризису столица оказалась готова лучше, чем большинство мировых столиц, — уверен эксперт.

По словам собеседника «ВМ», падение ВВП по паритету покупательской способности к 2019 году для российской столицы составило всего 2,1 процента. Это позволило обойти в итоговом рейтинге Лос-Анджелес, отодвинув его на четвертую строчку с показателем 3,6 процента. По этому же критерию экономика Лондона просела на 9,2 процента, Парижа — на 7,5 процента, Нью-Йорка — на 4,8 процента, перечислил Хижняк.

Вовк также отметила, что Москва на фоне других мировых столиц развивается семимильными шагами.

— Не просто так Москва была избрана в прошлом году третьим городом в мире по уровню качества жизни и инфраструктуры. В этом году Москва вошла в топ-5 по уровню ВВП и экономическому развитию, — рассказала она.

При нынешних темпах роста качество жизни горожан и инвестиционная привлекательность для бизнеса намного увеличится, заключила Вовк.