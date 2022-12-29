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Переезд в Москве: как зарегистрироваться, записать детей в школу и прикрепиться к поликлинике

Игорь Синельников
Город
Переезд в Москве: как зарегистрироваться, записать детей в школу и прикрепиться к поликлинике
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

После переезда в новую квартиру перед человеком встает ряд проблем. Необходимо не только зарегистрироваться по новому адресу, но и прикрепиться к поликлинике, записать детей в школу или детский сад и разобраться с другими подобными вопросами. О том, что важно сделать сразу после переезда, — в материале «Вечерней Москвы».

Регистрация

Сразу после переезда в новое жилье необходимо оформить регистрацию. Для этого существует несколько способов:

  • оформить регистрацию можно в МФЦ;
  • в территориальном отделе по вопросам миграции МВД России;
  • в управляющей компании (если она предоставляет такие услуги).

Чтобы оформить регистрацию, понадобится предоставить паспорт и документ, который подтвердит возможность проживания в новом жилье. Таким документом может стать выписка из ЕГРН или свидетельство о собственности. Заранее зафиксировать день и время посещения можно через Госуслуги.

Открытие счета

После переезда в новостройку человеку необходимо открыть финансово-лицевой счет, а также получить код плательщика — это нужно для начислений по коммунальным услугам.

Если квартира приобреталась на вторичке, счет необходимо не открыть, а переоформить. Это можно сделать в МФЦ или управляющей компании.

Прикрепление к поликлинике

Взрослые могут прикрепиться к новой поликлинике онлайн через портал mos.ru. Для этого достаточно, чтобы в личном кабинете на сайте был указан СНИЛС. Также можно обратиться в поликлинику лично. Прикрепление к старой поликлинике исчезнет автоматически.

При переезде человек имеет право выбрать любую поликлинику, самую близкую можно найти при помощи поиска на портале. Уведомление о прикреплении придет в личном кабинете в течение трех дней. Также человек имеет право прикрепиться к женской консультации или стоматологической поликлинике.

Чтобы прикрепить ребенка к детской поликлинике, необходимо заполнить данные о нем на сайте mos.ru. После того как данные проверят, нужно подать заявление онлайн. Понадобится указать:

  • собственные паспортные данные;
  • все данные ребенка;
  • новый адрес проживания.

Кроме того, ребенка можно прикрепить к детской стоматологической поликлинике.

Перевод ребенка в другую школу или сад

Чтобы перевести ребенка в новый детский сад и школу, необходимо оформить документы о регистрации в Москве как на себя, так и на ребенка. Дети из семей, имеющих право на льготы, получают приоритетное право на зачисление в любые образовательные организации.

После того как ребенок пойдет в новый детский сад, ему понадобится получить карту для прохода в учреждение. Ее выдадут в детском саду. В случае, если у ребенка есть сопровождающий, ему также понадобится получить карту. Аналогичную карту в столице выдают школьникам.

В детских садах и школах Москвы функционирует сервис «Москвенок», к которому подключены карты детей. С их помощью родители могут контролировать, в какое время ребенок пришел в учреждение и в какое покинул его, а также проверять, что он брал в столовой.

Если у ребенка уже есть карта, то при переводе в другое заведение придется получать новую. Желательно уточнить в новом учреждении, будут ли автоматически перенесены зачисленные на карту деньги.

Москвичам помогут

На портале mos.ru запущен сервис «Переезд в Москве», который поможет решить все вопросы, связанные со сменой места жительства в столице. Москвичам, которые переезжают из другого района города, здесь расскажут про инфраструктуру и возможности нового района. Перебравшимся в столицу жителям Подмосковья и других регионов объяснят, что им нужно сделать для жизни в Москве.

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