Льготная ипотека: кто может получить и какие нужны документы

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В России до 1 июля 2024 года продлили действие программы льготной ипотеки для приобретения жилья в новостройках, строительства частного дома или приобретения земельного участка для его возведения. При этом действующую ставку в семь процентов годовых повысили до восьми. «Вечерняя Москва» разбиралась, как устроена льготная ипотека, кто может ей воспользоваться и в каких случаях покупка жилья по такой программе будет оправданной.

Кто может претендовать

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что для получения льготного ипотечного кредита не требуется соблюдения каких-то особенных условий. Купить по такой программе можно исключительно новое жилье, уточнил эксперт.

— На льготную ипотеку может претендовать любой заемщик, здесь нет никаких условий по наличию детей и так далее. В рамках госпрограммы можно приобрести готовую или строящуюся квартиру у юрлица. Максимальный срок — 30 лет. В рамках госпрограммы можно также рассмотреть строительство дома собственными силами или при участии юрлица, когда нанимается компания, которая строит дом, — рассказал специалист.

Какие нужны документы

Для получения льготной ипотеки обычно не требуется большого пакета документов, заметил Ракута.

— В рамках госпрограммы нужны паспорт и подтверждение дохода: копия трудовой книжки и справка о доходах. Часто сейчас пользуются подтверждением через «Госуслуги». При семейной ипотеке — все то же самое, только плюс свидетельство о рождении детей, — рассказал специалист.

В случае с военной ипотекой необходимы документы, подтверждающие, что заемщик состоит в рядах вооруженных сил. После получения сертификата военнослужащий должен обратиться в банк, также предоставив паспорт и подтвердив доход, уточнил эксперт.

Кому могут отказать

Чтобы получить льготную ипотеку, заемщик должен соответствовать критериям банка, подчеркнул Ракута.

— Если человек не может подтвердить доход, то льготную ипотеку ему не дадут. Если кредитная история плохая, есть текущая просрочка или долги у судебных приставов, это тоже будет причиной отказа. Кроме того, банк проверяет реальные доходы и в соответствии с заявленной суммой кредита рассчитывает, может ли дать полную сумму. Если по платежеспособности клиент не подходит, то сумму кредита могут уменьшить или просто в нем отказать, — объяснил собеседник «ВМ».

Размер первоначального взноса

В Москве первоначальный взнос на квартиру по льготному кредитованию должен быть не менее 15 процентов как в рамках семейной ипотеки, так и по госпрограмме. Максимальный размер кредита — 12 миллионов рублей.

На 12 миллионов в столице можно купить не каждую квартиру, уточнил специалист.

— Если первоначальный взнос большой и 12 миллионов хватает для приобретения недвижимости, то имеет смысл покупать жилье по госпрограмме. Если недвижимость стоит дороже (например, 20 миллионов, из которых нужно 17 миллионов кредитных денег), то тогда по госпрограмме получить ипотеку не получится — только по стандартным условиям, — пояснил Ракута.

Какие еще есть варианты

В России существует вариант льготной ипотеки для специалистов IT-индустрии. Ставка по таким кредитам даже ниже ставок по семейной ипотеке, заметил Ракута.

— Есть ипотека для IT-специалистов. Она была введена в этом году как мера поддержки специалистов, которые планируют свою деятельность на территории России. Там есть ограничения. В частности, компания должна быть занесена в реестр работодателей, которых может рассматривать банк. У IT-специалиста должна быть подтвержденная заработная плата не менее 150 тысяч рублей. Кредитная история тоже должна быть чистой. Это также должна быть квартира от юрлица. И также по IT-ипотеке можно построить дом. Ставка составляет пять процентов, — объяснил собеседник «ВМ».

Кроме того, в РФ действует военная ипотека, отметил эксперт. После определенной выслуги лет военнослужащий имеет право получить сертификат от Министерства обороны. Затем на основании сертификата часть средств для покупки жилья погасит Минобороны, пояснил брокер.

Также в России существует семейная ипотека, которая наравне с обычной льготной ипотекой пользуется спросом, отметил Ракута.

К слову, 29 декабря российское правительство расширило условия программы семейной ипотеки. Если раньше участвовать в ней могли семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, то теперь программа доступна для семей, где есть два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет.