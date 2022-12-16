Ипотечный брокер Ракута объяснил, как продление льготной ипотеки повлияет на рынок недвижимости

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Продление программы льготной ипотеки позволит сохранить спрос на новостройки на имеющемся сейчас уровне. При этом большой интерес у заемщиков может вызвать семейная ипотека с новыми условиями. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута, комментируя продление программы льготной ипотеки до 2024 года со ставкой в восемь процентов.

По его словам, решение государства сохранить программу льготной ипотеки с повышением ставки стало компромиссом между разными ведомствами.

— У Минфина и Минстроя в последний месяц перед окончательным решением были горячие дебаты. В целом застройщики пролоббировали продление льготной ипотеки. Отмена госпрограммы означала бы падение первичного рынка как минимум процентов на 30, — объяснил эксперт.

Ракута отметил, что продление программы с учетом повышения ставки до восьми процентов хоть и не подстегнет рынок недвижимости, но оставит его на стабильном уровне, который есть сейчас. Однако ждать роста продаж недвижимости не стоит.

— И вряд ли рынок оживет, но какая-то стабильность все-таки будет, — подчеркнул ипотечный брокер.

Наметившаяся поэтапная мягкая отмена госпрограммы льготной ипотеки и изменение программ семейной ипотеки скажется на рынке в позитивном ключе, уверен собеседник «ВМ». Новые изменения в семейной ипотеке предполагают, что приобрести недвижимость смогут все семьи, имеющие двух детей (в данный момент второй ребенок должен быть рожден не ранее 1 января 2018 года — прим. «ВМ»). В результате под критерии программы семейной ипотеки сможет подойти даже больше заемщиков, чем под госпрограмму, спрогнозировал Ракута.

При этом государство отменило субсидированную ипотеку под околонулевой процент, однако возможность взять квартиру под небольшой процент все еще есть, и это позволит сохранить спрос на рынке, уверен брокер.

— Сейчас ввели ограничения на околонулевые ставки. Ряд банков уже известили, что ставка по субсидированной ипотеке будет начинаться от трех процентов. Подобные решения являются компромиссом между правительством, застройщиками, Минфином и Минстроем. В целом считаю это решение довольно правильным: резкая отмена привела бы рынок к негативным последствиям, о чем открыто заявляли застройщики. Тем более, выработать новые механизмы поддержки продаж новостроек за короткий период времени было невозможно. Альтернативы, которые рассматривались (например, лизинг и т.д.), имеют очень много нюансов. А именно плавный переход с изменениями программы — самый оптимальный подход, — резюмировал эксперт.