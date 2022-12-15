Программу льготной ипотеки в России продлили до 2024 года

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Действие программы льготной ипотеки для приобретения жилья в новостройках будет продлено до 1 июля 2024 года, но ее ставка повысится с семи до восьми процентов годовых. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

— Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года, при этом ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до восьми процентов, — сказал он.

Глава государства добавил, что в планах правительства — постепенно сворачивать данный механизм. Параллельно с этим будет проводиться расширение доступности программы семейной ипотеки.

Ожидается, что она станет основным инструментом кредитования в этой сфере. По словам Путина, в следующем году семейная ипотека будет распространена на семьи с двумя несовершеннолетними детьми, передает сайт Кремля.

Кроме того, президент России сообщил, что размер пособия для беременных будет увеличен. Сумма выплат составит от половины до одного прожиточного минимума.