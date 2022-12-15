Путин анонсировал увеличение размера пособия для беременных

Фото: Администрация президента РФ

Размер пособия для беременных будет увеличен — он составит от половины до одного прожиточного минимума. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил президент России Владимир Путин.

— Запускаем единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми от рождения до 17 лет. При этом размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания, — отметил он.

По словам главы государства, назначаться пособия могут по одному заявлению от родителей беременной женщины. Это пособие, как уточняется, распространяется сразу на всех детей в семье, сообщает сайт Кремля.

Помимо этого, президент анонсировал новые решения в экономике с учетом тектонических изменений в мире.

До этого российский лидер заявлял, что западные страны развернули против России беспрецедентную агрессию. По его мнению, это делается для нанесения удара по экономике государства.

12 декабря Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам в начале 2023 года, исходя из фактического роста зарплат в сфере экономики в 2022 году. Кроме того, кабмину в течение года предстоит предусмотреть возможную корректировку заработной платы.