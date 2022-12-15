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Путин: Против России развернули беспрецедентную агрессию

Араз Салехов
Политика
Путин: Против России развернули беспрецедентную агрессию
Фото: Администрация президента РФ

Против России развернули беспрецедентную агрессию, чтобы смять российскую экономику. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

— Как известно, против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки по сути смять нашу экономику, через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту — рубль, — отметил он.

По словам главы государства, западные страны такими действиями пытаются спровоцировать разрушительную инфляцию в стране, сообщает РИА Новости.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 12 декабря сообщил, что европейские государства пока не согласовали девятый пакет антироссийских санкционных мер. Еврокомиссар уточнил, что новые санкции в отношении РФ могут быть согласованы позже, однако решение не будет принято легко, так как позиции некоторых стран ЕС отличаются друг от друга.

До этого Путин заявил, что Россия никому не позволит очернить и оболгать своих героев, которые выполняют свой долг, сражаясь за Родину. Глава российского государства также выразил надежду на вклад самого общества в защиту правды о великих предках и героях России.

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