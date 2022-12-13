Путин: Россия никому не позволит очернить и оболгать своих героев

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Россия никому не позволит очернить и оболгать своих героев, которые выполняют свой долг, сражаясь за Родину. Такое заявление сделал во вторник, 13 декабря, президент РФ Владимир Путин.

— Мы никому не позволим их очернить и оболгать, а нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твердые знания, правда и любовь к России, — заявил глава государства.

Об этом Путин рассказал в видеообращении по случаю 75-летия Российского общества «Знание». Он также выразил надежду на вклад самого общества в защиту правды о великих предках и героях России.

До этого Путин дал поручение кабинету министров заняться популяризацией героев отечественной истории и фольклора, которые отвечают традиционным ценностям. Отмечается, что изображения таких героев следует использовать при производстве сувенирной, печатной и другой тиражированной продукции.

Встреча президента России Владимира Путина с историками и представителями традиционных религий состоялась в День народного единства, 4 ноября, во время его посещения выставки «Украина. На переломах эпох».