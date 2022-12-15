Путин анонсировал новые решения в экономике с учетом тектонических изменений в мире

Фото: Администрация президента РФ

Российской экономике необходимы новые решения с учетом тектонических изменений в мире. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства назвал необходимым определение ряда важнейших задач госполитики на следующий год и поиск новых решений для развития экономики.

— В том числе, ответить на вызовы, с которыми сегодня сталкивается отечественная экономика и наши граждане в целом, с учетом тех серьезных, заметных, можно сказать, тектонических изменений, которые переживает весь мир, — цитирует Путина сайт Кремля.

До этого российский лидер заявлял, что западные страны развернули против России беспрецедентную агрессию. По его мнению, это делается для нанесения удара по экономике государства.

12 декабря Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам в начале 2023 года, исходя из фактического роста зарплат в сфере экономики в 2022 году. Кроме того, кабмину в течение года предстоит предусмотреть возможную корректировку заработной платы.

15 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин на следующей неделе проведет большой Государственный совет РФ.