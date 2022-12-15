В Кремле сообщили, что Путин на следующей неделе проведет большой Госсовет

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большой Государственный совет РФ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 15 декабря.

— Будет большой Госсовет на следующей неделе, — цитирует пресс-секретаря президента России РИА Новости.

До этого Дмитрий Песков сообщил, что большой пресс-конференции Владимира Путина до Нового года не планируется. По его словам, в Кремле рассчитывают, что российский лидер найдет время на общение с прессой.

В конце ноября 2022 года пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию России. По его словам, дата на данный момент не определена. Он добавил, что Кремль поставит общественность в известность, как только точные сроки оглашения послания станут известны.

13 декабря СМИ сообщили, что послание президента России Федеральному собранию может состояться 27 декабря. Однако Песков опроверг подобную информацию.