Песков: Большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет

Фото: Администрация президента РФ

Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина до Нового года не планируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник, 12 декабря.

По его словам, в Кремле рассчитывают, что Путин найдет время на общение с прессой.

— Что касается большой пресс-конференции — да, до Нового года не будет. Вместе с тем мы рассчитываем, что все-таки президент найдет возможность пообщаться (с прессой — прим. «ВМ»), как он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных (поездок — прим. «ВМ»), — сказал Песков. Его слова передает «Коммерсант».

В прошлом году большая пресс-конференция прошла 23 декабря.

До этого пресс-секретарь президента заявил, что Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам на следующей неделе. Кроме того, глава государства проведет два совещания — с членами правительства и постоянными членами Совета безопасности РФ, добавил Песков.