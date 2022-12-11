Путин проведет совещание с правительством и Совбезом

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам на следующей неделе. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Да. Правда, — ответил на вопрос о проведении мероприятия Песков, передает ТАСС.

Глава государства также проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Помимо этого, у Путина запланировано совещание с членами правительства, сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

11 декабря стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, в рамках которых они обсудили отношения между двумя государствами, а также реализацию зерновой сделки.

В ходе беседы Эрдоган заявил, что благодаря совместным усилиям была осуществлена доставка более 13 миллионов тонн зерна.

Помимо этого, в планах правительств продолжить работу над экспортом других продуктов питания и товаров. Кроме того, турецкий лидер выразил надежду, что конфликт на Украине закончится как можно скорее.