Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин проведет совещание с правительством и Совбезом

Евгений Белоусов
Политика
Путин проведет совещание с правительством и Совбезом
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам на следующей неделе. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Да. Правда, — ответил на вопрос о проведении мероприятия Песков, передает ТАСС.

Глава государства также проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Помимо этого, у Путина запланировано совещание с членами правительства, сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

11 декабря стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, в рамках которых они обсудили отношения между двумя государствами, а также реализацию зерновой сделки.

В ходе беседы Эрдоган заявил, что благодаря совместным усилиям была осуществлена доставка более 13 миллионов тонн зерна.

Помимо этого, в планах правительств продолжить работу над экспортом других продуктов питания и товаров. Кроме того, турецкий лидер выразил надежду, что конфликт на Украине закончится как можно скорее.

Дмитрий Песков Владимир Путин Совет Безопасности РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Все мнения
О проекте