Песков опроверг информацию об обращении Путина к Федеральному собранию 27 декабря

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин не готовит обращение к Федеральному собранию 27 декабря. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Нет, это неправильное сообщение, — отметил он.

Пресс-секретарь российского лидера назвал вышеуказанную дату неверной, сообщает РИА Новости.

До этого сообщалось, что глава РФ может обратиться к Федеральному собранию 27 декабря.

При этом Путин на этой неделе проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства также устроит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Помимо этого, российский президент дал поручение кабинету министров заняться популяризацией героев отечественной истории и фольклора, которые отвечают традиционным ценностям. Как уточняется, в рамках этих мер изображения таких героев следует использовать при производстве сувенирной, печатной и другой тиражированной продукции.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что большой пресс-конференции президента России до Нового года не планируется. По его словам, в Кремле рассчитывают, что Путин найдет время на общение с прессой. В прошлом году большая пресс-конференция президента прошла 23 декабря.