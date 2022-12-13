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СМИ: Послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря

Араз Салехов
Общество
СМИ: Послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря
Фото: Администрация президента РФ

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря. Об этом стало известно во вторник, 13 декабря.

— Прошла информация про 27 число (декабря — прим. «ВМ»), не совсем однозначно (по дате — прим. «ВМ»), но такая информация прошла, — цитирует РИА Новости своего источника.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что большой пресс-конференции президента России до Нового года не планируется. По его словам, в Кремле рассчитывают, что Путин найдет время на общение с прессой. В прошлом году большая пресс-конференция президента прошла 23 декабря.

При этом Путин на этой неделе проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства также проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

В конце ноября пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию. По его словам, дата пока не определена. Он добавил, что Кремль известит, как только точные сроки оглашения послания станут известны.

До этого Песков сообщал, что оглашение послания главы государства Федеральному собранию планируется до конца года.

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