Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам в начале 2023 года

Александр Афонин
Общество
Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам в начале 2023 года
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству увеличить в начале следующего года зарплаты бюджетникам исходя из фактического роста зарплат в сфере экономики в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, — говорится в поручении.

Кроме того, правительству в течение года предстоит предусмотреть возможную корректировку заработной платы. Задачу необходимо выполнить в соответствии с динамикой темпа роста средних выплат работникам, занятым в сфере экономики. Подобное решение необходимо для достижения целевых показателей.

Соответствующее поручение было отдано правительству совместно с исполнительной властью регионов. Доклад об итогах работы глава государства ждет до 30 марта 2023 года. После этого отчет следует предоставлять раз в квартал, передает пресс-служба Кремля.

До этого сообщалось, что Владимир Путин вскоре поручит ЦБ, Минцифры и МВД проработать подход по возврату средств, похищенных мошенниками. Однако, по его словам, реализация такого механизма может быть трудновыполнимой задачей.

Зарплаты Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Клавдия Кочегурова
Клавдия Кочегурова

Парковые зоны преобразились

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Все мнения
О проекте