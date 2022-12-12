Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам в начале 2023 года

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству увеличить в начале следующего года зарплаты бюджетникам исходя из фактического роста зарплат в сфере экономики в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, — говорится в поручении.

Кроме того, правительству в течение года предстоит предусмотреть возможную корректировку заработной платы. Задачу необходимо выполнить в соответствии с динамикой темпа роста средних выплат работникам, занятым в сфере экономики. Подобное решение необходимо для достижения целевых показателей.

Соответствующее поручение было отдано правительству совместно с исполнительной властью регионов. Доклад об итогах работы глава государства ждет до 30 марта 2023 года. После этого отчет следует предоставлять раз в квартал, передает пресс-служба Кремля.

До этого сообщалось, что Владимир Путин вскоре поручит ЦБ, Минцифры и МВД проработать подход по возврату средств, похищенных мошенниками. Однако, по его словам, реализация такого механизма может быть трудновыполнимой задачей.