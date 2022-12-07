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Приметы и советы

Путин поручит выработать подход по возврату похищенных мошенниками денег

Александр Афонин
Общество
Путин поручит выработать подход по возврату похищенных мошенниками денег
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин сообщил, что он вскоре поручит ЦБ, Минцифры и МВД проработать подход по возврату средств, похищенных мошенниками. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 7 декабря.

— Должна быть выработана какая-то система, какой-то общий подход к решению вопросов подобного рода... И Минцифре, и МВД, и Центральному банку соответствующие рекомендации и поручения будут даны, — сказал он.

Глава государства добавил, что реализация механизма возврата средств может быть трудновыполнимой задачей. Это связано с подходами мошенников, которые обманом заставляют человека добровольно отдать им деньги. В связи с этим образуется тонкая грань ответственности, которая вызывает проблемы, передает слова Путина сайт Кремля.

До этого в Сбербанке сообщили, что каждый день с Украины в Россию поступает около пяти миллионов мошеннических звонков. В своих схемах украинские мошенники также используют роботизированных виртуальных ассистентов.

Чаще всего мошенники с Украины звонят на российские номера. На втором по популярности месте стоят номера Польши.

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