Правительство России расширило условия программы «Семейная ипотека»

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Российское правительство расширило условия программы семейной ипотеки, благодаря чему ею смогут воспользоваться семьи с двумя несовершеннолетними детьми. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в четверг, 29 декабря.

— Новым постановлением также расширены условия программы «Семейная ипотека». Если раньше участвовать в ней могли семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, то теперь программа доступна для семей, где есть два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет, — сообщили в пресс-службе кабмина.

Помимо этого, для получения ипотеки не будут иметь приоритет сроки рождения детей. Ставка по кредиту останется на уровне шести процентов. Максимальный размер выплат составит 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 6 миллионов для других регионов РФ, отметили в пресс-службе.

15 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что действие программы льготной ипотеки для приобретения жилья в новостройках будет продлено до 1 июля 2024 года. Однако ее ставка повысится с семи до восьми процентов годовых.