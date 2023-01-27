Десять этажей науки: чем уникален новый кластер «Ломоносов», открывшийся в Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

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Флагман Инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы» (ИНТЦ) кластер «Ломоносов» открылся в Москве. Он стал частью научной долины МГУ. Как устроен новый столичный кластер и чем уникален — в материале «Вечерней Москвы».

Устройство кластера

Строительство 10-этажного здания кластера «Ломоносов» началось в январе 2021 года, а уже 25 января 2023 года состоялось торжественное открытие. Площадь здания — 65 тысяч квадратных метров. Кластер находится на территории Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Всего там планируется разместить девять кластеров общей площадью 479 тысяч квадратных метров.

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Кластер «Ломоносов» удобно расположен недалеко от главного здания МГУ. Рядом находятся сразу три станции метро: «Университет», «Ломоносовской проспект» и «Раменки».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что его спроектировали на базе российских цифровых технологий. По словам главы города, «Ломоносов» является одним из лучших в стране научно-технологических центров.

Важной архитектурной особенностью нового кластера является витражное остекление, которое обеспечивает свободный доступ естественного света. Также у здания озеленена кровля. На ней можно будет проводить различные мероприятия.

Внутри же кластера расположились лаборатории с «чистыми комнатами», коворкинги и конференц-залы, а также установлены мультимедийные экраны для навигации и информирования посетителей.

В чем особенность кластера

Там разместятся компании, которые осуществляют научно-технологическую и внедренческую деятельность. Студенты, аспиранты и молодые деятели науки будут учиться и работать в коворкингах, а также участвовать в акселерационных программах для развития инновационных проектов.

— Это амбициозный крутой проект на стыке науки и технологий, в успех которого обязательно внесет свой вклад нынешнее поколение московских студентов — энергичных, целеустремленных и талантливых, — отметил Сергей Собянин.

Концепция предполагает создание инновационного лифта, который будет способствовать движению проектов от стадии идеи до успешной технологической компании.

Все резиденты кластера обеспечены полным спектром сервисов и услуг, которые могу быть необходимы при развитии высокотехнологичных проектов. Кроме того, для них создали специальный максимально благоприятный режим налогообложения.

Сбор заявок на резидентство открыли в декабре 2020 года. Свыше 300 компаний уже заявили о своем желании присоединиться к проекту, 44 прошли предварительный отбор, из них 25 уже получили этот статус.

Как рассказал «Вечерней Москве» ректор МГУ Виктор Садовничий, запуск кластера — это огромное событие для России.

— Запуск первого кластера научно-технологической долины МГУ — это огромное событие не только для нас, для всего университетского сообщества, для всей России. Впервые в практике отечественной высшей школы на территории университета появляется его логическое продолжение — площадка для реализации создаваемых нами научных знаний и того профессионального потенциала, который мы закладываем в наших выпускников, — отметил Садовничий.

Он сообщил, что по поручению главы государства к 270-летию МГУ появится целый инновационный городок.

— На 17 гектарах новой территории МГУ возводится 500 тысяч квадратных метров коворкингов, лабораторий, опытных участков, «чистых комнат». Тут будут получать путевку в жизнь новые сервисы, технологии, инновационная продукция. ИНТЦ «Воробьевы горы» МГУ — это краеугольный камень технологического суверенитета страны, уже начавший свою практическую работу, это механизм трансфера знаний в новое качество жизни, — добавил Садовничий.

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Кто сможет посещать новый кластер

На сегодняшний день кластер «Ломоносов» открыт для студентов и сотрудников Московского государственного университета. Однако во время торжественного открытия студентка экономического факультета МГУ Наталья Горбунова предложила президенту России Владимиру Путину, который также приехал на мероприятие, интегрировать инновационный центр в инфраструктуру Москвы. Это позволит всем жителям и гостям столицы посещать кластер.

Российский лидер одобрил эту идею.

— Здесь нужно попросить Сергея Семеновича, он очень много сделал для того, чтобы этот проект состоялся, и продолжает помогать. Конечно, попадая сюда, нужно понимать, чем заняться, куда идти, где ваши интересы, чтобы и ребята из школ и из других вузов могли сориентироваться, — заявил Владимир Путин.