Десять этажей науки: чем уникален новый кластер «Ломоносов», открывшийся в Москве
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Флагман Инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы» (ИНТЦ) кластер «Ломоносов» открылся в Москве. Он стал частью научной долины МГУ. Как устроен новый столичный кластер и чем уникален — в материале «Вечерней Москвы».
Устройство кластера
Строительство 10-этажного здания кластера «Ломоносов» началось в январе 2021 года, а уже 25 января 2023 года состоялось торжественное открытие. Площадь здания — 65 тысяч квадратных метров. Кластер находится на территории Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Всего там планируется разместить девять кластеров общей площадью 479 тысяч квадратных метров.
Кластер «Ломоносов» удобно расположен недалеко от главного здания МГУ. Рядом находятся сразу три станции метро: «Университет», «Ломоносовской проспект» и «Раменки».
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что его спроектировали на базе российских цифровых технологий. По словам главы города, «Ломоносов» является одним из лучших в стране научно-технологических центров.
Важной архитектурной особенностью нового кластера является витражное остекление, которое обеспечивает свободный доступ естественного света. Также у здания озеленена кровля. На ней можно будет проводить различные мероприятия.
Внутри же кластера расположились лаборатории с «чистыми комнатами», коворкинги и конференц-залы, а также установлены мультимедийные экраны для навигации и информирования посетителей.
В чем особенность кластера
Там разместятся компании, которые осуществляют научно-технологическую и внедренческую деятельность. Студенты, аспиранты и молодые деятели науки будут учиться и работать в коворкингах, а также участвовать в акселерационных программах для развития инновационных проектов.
— Это амбициозный крутой проект на стыке науки и технологий, в успех которого обязательно внесет свой вклад нынешнее поколение московских студентов — энергичных, целеустремленных и талантливых, — отметил Сергей Собянин.
Концепция предполагает создание инновационного лифта, который будет способствовать движению проектов от стадии идеи до успешной технологической компании.
Все резиденты кластера обеспечены полным спектром сервисов и услуг, которые могу быть необходимы при развитии высокотехнологичных проектов. Кроме того, для них создали специальный максимально благоприятный режим налогообложения.
Сбор заявок на резидентство открыли в декабре 2020 года. Свыше 300 компаний уже заявили о своем желании присоединиться к проекту, 44 прошли предварительный отбор, из них 25 уже получили этот статус.
Как рассказал «Вечерней Москве» ректор МГУ Виктор Садовничий, запуск кластера — это огромное событие для России.
— Запуск первого кластера научно-технологической долины МГУ — это огромное событие не только для нас, для всего университетского сообщества, для всей России. Впервые в практике отечественной высшей школы на территории университета появляется его логическое продолжение — площадка для реализации создаваемых нами научных знаний и того профессионального потенциала, который мы закладываем в наших выпускников, — отметил Садовничий.
Он сообщил, что по поручению главы государства к 270-летию МГУ появится целый инновационный городок.
— На 17 гектарах новой территории МГУ возводится 500 тысяч квадратных метров коворкингов, лабораторий, опытных участков, «чистых комнат». Тут будут получать путевку в жизнь новые сервисы, технологии, инновационная продукция. ИНТЦ «Воробьевы горы» МГУ — это краеугольный камень технологического суверенитета страны, уже начавший свою практическую работу, это механизм трансфера знаний в новое качество жизни, — добавил Садовничий.
Кто сможет посещать новый кластер
На сегодняшний день кластер «Ломоносов» открыт для студентов и сотрудников Московского государственного университета. Однако во время торжественного открытия студентка экономического факультета МГУ Наталья Горбунова предложила президенту России Владимиру Путину, который также приехал на мероприятие, интегрировать инновационный центр в инфраструктуру Москвы. Это позволит всем жителям и гостям столицы посещать кластер.
Российский лидер одобрил эту идею.
— Здесь нужно попросить Сергея Семеновича, он очень много сделал для того, чтобы этот проект состоялся, и продолжает помогать. Конечно, попадая сюда, нужно понимать, чем заняться, куда идти, где ваши интересы, чтобы и ребята из школ и из других вузов могли сориентироваться, — заявил Владимир Путин.