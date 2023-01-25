Собянин рассказал о кластере «Ломоносов» инновационного центра МГУ

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Москва, инновационный научно-технологический центр МГУ Воробьёвы Горы Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве кластера «Ломоносов» инновационного центра МГУ.

— На территории Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» планируется разместить 9 кластеров общей площадью 479 тысяч квадратных метров. Флагманский кластер «Ломоносов» (65 тысяч квадратных метров) был спроектирован и построен за 2 года, — сказал глава города.

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В настоящее время это один из лучших в стране научно-технологических центров, подчеркнул он. Среди архитектурных особенностей объекта перечислены витражное остекление, обеспечивающее свободный доступ естественного света, а также озелененная кровля, на которой можно будет проводить мероприятия.

Внутри кластера разместились лаборатории, коворкинги, а также конференц-залы. На данный момент объект обеспечен тремя станциями метро — «Раменки», «Ломоносовской проспект» и «Университет», написал Собянин в Telegram-канале.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин и Сергей Собянин открыли здание кластера «Ломоносов» инновационного центра МГУ.