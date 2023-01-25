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Путин и Собянин открыли здание кластера «Ломоносов» инновационного центра МГУ

Евгений Белоусов
Город
Путин и Собянин открыли здание кластера «Ломоносов» инновационного центра МГУ
Фото: Сайт Сергея Собянина
ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» Карта всех событий

В Москве открылся флагман Инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы» (ИНТЦ) кластер «Ломоносов». Об этом в среду, 25 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Это амбициозный, крутой проект на стыке науки и технологий, в успех которого обязательно внесет свой вклад нынешнее поколение московских студентов — энергичных, целеустремленных и талантливых, — сказал глава города.

Он уточнил, что в открывшемся кластере разместятся компании, осуществляющие научно-технологическую и внедренческую деятельность. Для студентов, аспирантов и молодых ученых здесь будут организованы пространства коворкингов с возможностью участия в акселерационных программах для развития инновационных проектов.

Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина

Кластер «Ломоносов» станет достойным подарком для студентов МГУ от города, написал Собянин в Telegram-канале.

Новый кластер также посетил президент России Владимир Путин в сопровождении Собянина и ректора МГУ Виктора Садовничего. Последний отметил, что всего научно-технологическая долина МГУ включит в себя 9 кластеров, их общая площадь составляет 455 тысяч квадратных метров.

МГУ Москва Сергей Собянин Владимир Путин Наука
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