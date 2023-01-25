Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Владимир Путин посетил кластер МГУ «Воробьевы горы»

Араз Салехов
Общество
Владимир Путин посетил кластер МГУ «Воробьевы горы»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в День студента посетил кластер Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».

Лидера страны сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий. По словам ректора, всего научно-технологическая долина МГУ включит девять кластеров. Их общая площадь составляет 455 тысяч квадратных метров.

В ходе события главе государства продемонстрируют интерактивный макет центра и проекты резидентов кластера «Ломоносов». В частности, Путин изучит следующие проекты: «Беспилотные летательные системы», «Передовые промышленные технологии» и «Биомедицина», сообщает РИА Новости.

До этого российские студенты назвали самые значимые для истории страны личности. По их мнению, Петр I, Владимир Путин и Екатерина II оказали самое значимое влияние на историю России.

МГУ Россия Владимир Путин Студенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа подрагивает

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Все мнения
О проекте