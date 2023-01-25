Владимир Путин посетил кластер МГУ «Воробьевы горы»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в День студента посетил кластер Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».

Лидера страны сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий. По словам ректора, всего научно-технологическая долина МГУ включит девять кластеров. Их общая площадь составляет 455 тысяч квадратных метров.

В ходе события главе государства продемонстрируют интерактивный макет центра и проекты резидентов кластера «Ломоносов». В частности, Путин изучит следующие проекты: «Беспилотные летательные системы», «Передовые промышленные технологии» и «Биомедицина», сообщает РИА Новости.

До этого российские студенты назвали самые значимые для истории страны личности. По их мнению, Петр I, Владимир Путин и Екатерина II оказали самое значимое влияние на историю России.