Российские студенты назвали самые значимые для истории страны личности

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Петр I, Владимир Путин и Екатерина II — три личности, которые, по мнению российских студентов, оказали самое значимое влияние на историю страны. Таковы результаты исследования Российского государственного социального университета (РГСУ).

Лидером опроса стал Петр Первый, это имя назвали 72 процента респондентов. На втором месте оказался Владимир Путин (54 процента респондентов), на третьем — Екатерина II (47 процентов).

Также студенты называли такие имена, как Иосиф Сталин, Иван Грозный.

Самым трудным периодом российской истории, по мнению большинства студентов, стало время Великой Отечественной войны (47,8 процентов). Также многие назвали период Гражданской войны, время сталинских репрессий, Смутное время, передает RT.

Президент России Владимир Путин в Татьянин день, 25 января, посетит новый корпус МГУ. Об этом во вторник. 24 января, сообщили в пресс-службе Кремля.