Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Российские студенты назвали самые значимые для истории страны личности

Ирина Игнатенко
Общество
Российские студенты назвали самые значимые для истории страны личности
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Петр I, Владимир Путин и Екатерина II — три личности, которые, по мнению российских студентов, оказали самое значимое влияние на историю страны. Таковы результаты исследования Российского государственного социального университета (РГСУ).

Лидером опроса стал Петр Первый, это имя назвали 72 процента респондентов. На втором месте оказался Владимир Путин (54 процента респондентов), на третьем — Екатерина II (47 процентов).

Также студенты называли такие имена, как Иосиф Сталин, Иван Грозный.

Самым трудным периодом российской истории, по мнению большинства студентов, стало время Великой Отечественной войны (47,8 процентов). Также многие назвали период Гражданской войны, время сталинских репрессий, Смутное время, передает RT.

Президент России Владимир Путин в Татьянин день, 25 января, посетит новый корпус МГУ. Об этом во вторник. 24 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

Опросы История Студенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа подрагивает

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Все мнения
О проекте