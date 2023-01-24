Путин посетит новый корпус МГУ в Татьянин день

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в Татьянин день, 25 января, посетит новый корпус МГУ. Об этом во вторник. 24 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

— По традиции в Татьянин день Владимир Путин пообщается со студентами и осмотрит новый учебно-практический корпус университета, — говорится в сообщении.

Также Путин планирует во время визита ознакомиться с планами развития научного кластера «Ломоносов» на Воробьевых горах, передает официальный сайт Кремля.

Накануне сообщалось, что Владимир Путин в феврале проведет встречу с одним из лидеров парламентских партий. Встреча главы государства может состояться в начале февраля. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока в графике Путина никаких встреч на это время не запланировано.

Недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом в Тегеран.

До этого стало известно, что все студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы 25 января — в Татьянин день. Уточняется, что для бесплатного прохода в музей необходимо будет предъявить студенческий билет.