Делегация Госдумы с Володиным прибыла с визитом в Иран

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом в Тегеран. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

В состав делегации, которую возглавил Володин, вошли главы профильных комитетов Госдумы. Уже 23 января состоится третье заседание Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и парламентом Ирана.

На заседании планируется обсудить законодательное обеспечение торгово-экономического сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства, вопросы взаимодействия на Каспии, а также темы региональной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.

Кроме того, Володин проведет переговоры с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. На встрече будут обсуждаться межпарламентские отношения двух государств, отмечается на сайте Госдумы.

До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Ирана Эбрахимом Раиси. В ходе беседы они обсудили тему ситуации в Сирии и отметили важность продолжения контактов в рамках Астанинского процесса.

Официальный представитель иранского Министерства промышленности, рудников и торговли Омид Галибаф сообщил, что Иран допускает возможность создания совместного предприятия с Россией по производству автомобилей.