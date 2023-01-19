Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин провел телефонный разговор с лидером Ирана Раиси

Полина Долганова
В мире
Путин провел телефонный разговор с лидером Ирана Раиси
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе переговоров политики обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений, в том числе и взаимодействие в сферах транспорта и энергетики.

Лидеры также затронули тему ситуации в Сирии и отметили важность продолжения контактов в рамках Астанинского процесса, который является основным механизмом урегулирования конфликта.

Путин и Раиси также договорились поддерживать контакты на различных уровнях, подытожили в Кремле.

Французский лидер Эммануэль Макрон в четверг, 19 января, заявил, что Париж выступает за сохранение диалога с Москвой. По словам политика, Западу стоит поддерживать контакт с Россией и избегать эскалации ситуации в этом диалоге.

Макрон добавил, что много раз разговаривал с президентом России Владимиром Путиным как до, так и после начала спецоперации. Однако в последние недели они не имели никаких контактов друг с другом, посетовал глава Франции.

Иран Владимир Путин Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Я не буду смотреть «Аватар-2». И вот почему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Все мнения
О проекте