Путин провел телефонный разговор с лидером Ирана Раиси

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе переговоров политики обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений, в том числе и взаимодействие в сферах транспорта и энергетики.

Лидеры также затронули тему ситуации в Сирии и отметили важность продолжения контактов в рамках Астанинского процесса, который является основным механизмом урегулирования конфликта.

Путин и Раиси также договорились поддерживать контакты на различных уровнях, подытожили в Кремле.

Французский лидер Эммануэль Макрон в четверг, 19 января, заявил, что Париж выступает за сохранение диалога с Москвой. По словам политика, Западу стоит поддерживать контакт с Россией и избегать эскалации ситуации в этом диалоге.

Макрон добавил, что много раз разговаривал с президентом России Владимиром Путиным как до, так и после начала спецоперации. Однако в последние недели они не имели никаких контактов друг с другом, посетовал глава Франции.