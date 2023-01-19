Макрон пожаловался, что давно не говорил с Путиным

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Французский лидер Эммануэль Макрон в четверг, 19 января, заявил, что Париж выступает за сохранение диалога с Москвой. Об этом он сказал в интервью изданию Pais.

По словам политика, Западу стоит поддерживать контакт с Россией и избегать эскалации ситуации в этом диалоге.

Макрон добавил, что много раз разговаривал с президентом России Владимиром Путиным как до, так и после начала спецоперации. Однако в последние недели они не имели никаких контактов друг с другом, посетовал глава Франции.

— Необходимо помнить, что в долгосрочной перспективе с народом, который является нашим соседом, необходимо уметь выстроить мир. Момент для этого настанет. Я говорил это тогда, когда все об этом забывали, повторяя, что «надо поставить Россию на колени», — заявил он.

Недавно Макрон назвал парадоксом тот факт, что президент России Владимир Путин не является «неприятным человеком».

20 декабря президент Франции Эммануэль Макрон снова сообщил о планах поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным после разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским.