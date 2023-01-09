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«Не неприятный человек»: Макрон рассказал о парадоксе Путина

Полина Долганова
В мире
«Не неприятный человек»: Макрон рассказал о парадоксе Путина
Фото: president.gov.ua

Французский лидер Эммануэль Макрон назвал «парадоксом» тот факт, что президент России Владимир Путин не является «неприятным человеком». Слова политика приводит газета The Telegraph.

— Во-первых, когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Понимаете, вот в чем парадокс, — отметил президент Франции в интервью для программы Les Rencontres du Papotin.

В статье также говорится, что Макрон с самого начала спецоперации призывал поддерживать контакты с Путиным, критикуя при этом действия Москвы, передает РИА Новости.

20 декабря президент Франции Эммануэль Макрон снова сообщил о планах поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным после разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским.

16 декабря Макрон заявил, что намерен позвонить Путину, чтобы финализировать соглашение об отводе тяжелых и легких вооружений от Запорожской атомной электростанции. Однако, как отметил французский лидер, сначала этот документ должен быть тщательно доработан.

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