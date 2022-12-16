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Макрон хочет пообщаться с Путиным на тему ЗАЭС

Егор Провоторов
В мире
Макрон хочет пообщаться с Путиным на тему ЗАЭС
Фото: shutterstock

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 16 декабря, заявил, что намерен позвонить российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы финализировать соглашение об отводе тяжелых и легких вооружений от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Однако, как заметил французский лидер, сначала этот документ должен быть тщательно доработан. По словам главы Пятой республики, ЕС продолжает работу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на этот счет.

— В тот момент, когда это соглашение будет готово, в этот момент я позвоню Путину, чтобы постараться финализировать это соглашение, — заявил Макрон по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе. Его слова приводит РИА Новости.

На прошлой неделе представитель России при ООН Наталья Кармазинская заявила, что необходимо договориться о параметрах зоны защиты вокруг Запорожской АЭС, так как обстрелы ВСУ создают реальную угрозу безопасности жителям Украины и стран Евросоюза.

«Вечерняя Москва» выяснила, кто сильнее пострадает от разрушения Запорожской АЭС. По словам инженера-физика, эколога Ильи Рыбальченко, сильнее многих при таком раскладе пострадают европейские страны.

Украина Эммануэль Макрон Владимир Путин АЭС
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