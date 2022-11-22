Эколог рассказал, кто сильнее пострадает от разрушения Запорожской АЭС

Фото: flickr/iaea_imagebank

Для повторения Чернобыльской трагедии в наши дни на Запорожской атомной электростанции (АЭС) достаточно нарушить герметичность и систему охлаждения атомного реактора. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» инженер-физик, эколог Илья Рыбальченко.

— Несколько удачных попаданий от электросети приостановят работу резервных генераторов, после чего охладить реактор будет невозможно. Это и может привести к катастрофе, — заявил он.

По словам собеседника «ВМ», сильнее многих при таком раскладе пострадают европейские страны. С большой вероятностью радиационное облако окажется именно над территориями Европы, заключил эколог.

Подробнее о том, какие повреждения могут спровоцировать аварию и есть ли вероятность повторения Чернобыльской катастрофы в наши дни, — в материале «Вечерней Москвы».

Накануне генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что на Запорожской атомной электростанции, которая постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины, есть риск атомной аварии.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует новые поездки в Россию и на Украину. Создать зону безопасности вокруг Запорожской станции является сейчас приоритетной задачей МАГАТЭ, подчеркнул руководитель международного агентства.