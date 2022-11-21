Глава «Росатома» заявил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС

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На Запорожской атомной электростанции, которая постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины, есть риск атомной аварии. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

— Мы информируем мировое сообщество, что станция поставлена на риск атомной аварии, и очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент, — заявил он.

По словам Лихачева, авария может стать прецедентом, который навсегда изменит ход истории. Украинские войска, игнорируя любые угрозы, продолжают наносить удары по хранилищу отработавшего ядерного топлива, по спецкорпусу, а также по транспортным магистралям станции, передает слова главы «Росатома» Интерфакс.

Накануне стало известно, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует новые поездки в Россию и на Украину. Создать зону безопасности вокруг Запорожской станции является сейчас приоритетной задачей агентства, подчеркнул руководитель международного агентства.

Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа недавно сообщил, что украинские военные обстреляли Запорожскую АЭС. По его словам, периметр станции не подвергался обстрелам с конца сентября, а данный удар был массированным.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал видеокадры очередного обстрела украинскими войсками ЗАЭС.