Кадыров опубликовал видео обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье, 20 ноября, продемонстрировал видеокадры очередного обстрела украинскими войсками Запорожской АЭС.

— В то время, когда все международные организации вовсю трубят о якобы ядерной угрозе со стороны России, украинские боевики беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе... Командир ОМОНа «Ахмат» управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев прислал видеосъемки очередного обстрела АЭС со стороны ВСУ, — отметил он.

Кадыров в Telegram-канале добавил, что Запорожская АЭС в последнее время стала «объектом повышенного внимания всевозможных экспертов по ядерной энергетике».

18 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона продолжит контактировать с МАГАТЭ по вопросам, касающимся Запорожской АЭС. Таким образом он отреагировал на призывы к РФ покинуть АЭС.

19 ноября советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские военные обстреляли Запорожскую АЭС. Он добавил, что периметр ЗАЭС не подвергался обстрелам с конца сентября, а этот удар был массированным.