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Вооруженные силы Украины нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Вооруженные силы Украины нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС
Фото: flickr/iaea_imagebank

Украинские военные обстреляли Запорожскую атомную станцию. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

— С 17:15 до 17:41 ВСУ нанесли 12 ударов по атомной станции. Речь идет о периметре самой АЭС, а не о промзоне. Шесть прилетов было в брызгальный бассейн, два прилета — в квадрат сухого хранилища ядерных отходов. И еще три прилета было в район КПП-2, — рассказал он в эфире канала «Россия 24».

Советник гендиректора «Росэнергоатома» добавил, что периметр ЗАЭС не подвергался обстрелам с конца сентября, а сегодняшний удар был массированным.

— Обошлось без жертв, есть повреждения и разрушения, — уточнил Карчаа.

Российская сторона продолжит контактировать с МАГАТЭ по вопросам, касающимся Запорожской АЭС. Об этом 18 ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на призывы к РФ покинуть Запорожскую АЭС.

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