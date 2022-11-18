Песков: Россия продолжит общение с МАГАТЭ по вопросам Запорожской АЭС

Фото: Администрация президента РФ

Российская сторона продолжит контактировать с МАГАТЭ по вопросам, касающимся Запорожской АЭС. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на призывы к России покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

— Мы продолжим наше общение с МАГАТЭ, — цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

Накануне агентство «Франс Пресс» со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, которая призывает России покинуть Запорожскую атомную электростанцию и прекратить действия против украинских ядерных объектов.

Российская армия в конце октября отразила очередную попытку Вооруженных сил Украины прорваться к Запорожской АЭС. Существуют разные версии, почему ВСУ так рьяно пытаются взять эту электростанцию под контроль. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем могут быть причины, связано ли это с политической ситуацией в Америке и может ли ЗАЭС иметь какое-то отношение к созданию ядерного оружия.